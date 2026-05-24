Трамп: соглашение с Ираном в значительной степени согласовано Финальные аспекты сейчас обсуждаются и будут объявлены в ближайшее время, заявил президент США

Мирное соглашение с Ираном в значительной степени согласовано. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social в воскресенье, 24 мая.

«Финальные аспекты и детали соглашения сейчас обсуждаются и будут объявлены в ближайшее время. Помимо прочих элементов договоренности, будет открыт Ормузский пролив», — написал президент Дональд Дж. Трамп.

Глава государства также сообщил, что в режиме телеконференции провел очень продуктивные переговоры президентом Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, эмиром Катара Тамимом бен Хамадом бен Халифой Аль Тани, премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдельрахманом бен Джассимом бен Джабером Аль Тани, министром Али аль-Саудом из Катара, фельдмаршалом Сайедом Асимом Муниром Ахмедом Шахом из Пакистана, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Египта Абдельфаттахом ас-Сиси, королем Иордании Абдаллой II и королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой.

«Мы обсуждали Исламскую Республику Иран и все вопросы, связанные с Меморандумом о взаимопонимании, касающимся мира», - заявил глава Белого дома.

Соглашение в значительной степени уже согласовано между США, Исламской Республикой Иран и перечисленными выше странами и находится на стадии финализации, написал Трамп.

Отдельно американский лидер провел разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который, по его словам, также прошел очень успешно.