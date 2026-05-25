Трамп: Соглашение с Ираном будет либо отличным и значимым, либо его не будет вовсе Трамп утверждал, что Совместный всеобъемлющий план действий, подписанный в период президентства Барака Обамы открыло Ирану путь к ядерному оружию

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможное соглашение с Ираном «будет либо великолепным и значимым, либо не будет никакого соглашения».

В своем посте в социальной сети Трамп высказал свое мнение о возможном соглашении с Ираном.

Назвав Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), подписанный в период президентства Барака Обамы, «катастрофой и провалом», Трамп утверждал, что это соглашение открыло Ирану путь к ядерному оружию, а соглашение, которое он заключит, будет его полной противоположностью.

«Соглашение с Ираном будет либо великолепным и значимым, либо его не будет вовсе», - заявил он.

Трамп отметил, что «демократы, так называемые республиканцы и дураки» не имеют представления о возможном соглашении с Ираном. По его словам такие критики его политики, как республиканские сенаторы Том Тиллис и Билл Кэссиди, а также член Палаты представителей от Республиканской партии Томас Масси, «сбились с пути».