Соглашение предусматривает обсуждение вопросов снятия санкций и размораживания замороженных иранских средств в рамках более широких переговоров по ядерной программе

Трамп рассмотрит вопрос об окончательном одобрении предлагаемого соглашения с Ираном Соглашение предусматривает обсуждение вопросов снятия санкций и размораживания замороженных иранских средств в рамках более широких переговоров по ядерной программе

Президент США Дональд Трамп заявил, что в пятницу, 29 мая встретится с официальными лицами в Белом доме, чтобы принять «окончательное решение» по поводу предлагаемого соглашения о прекращении войны с Ираном.

Он в сообщении на своей платформе Truth Social Трамп перечислил несколько пунктов, которые, по его словам, включены в предложение, в том числе обязательство Ирана никогда не создавать ядерное оружие и возобновление беспрепятственного прохода торговых судов через Ормузский пролив.

«Я собираюсь провести встречу прямо сейчас, в Ситуационном центре, чтобы принять окончательное решение», – написал Трамп.

Президент заявил, что Иран должен будет удалить все оставшиеся мины в этом стратегически важном водном пути, а США, в свою очередь, снимут морскую блокаду с судов, входящих в иранские порты или выходящих из них.

По его словам, высокообогащенный ядерный материал, захороненный на объектах, подвергшихся ударам США в прошлом году, будет извлечен и уничтожен США в координации с Ираном и Международным агентством по атомной энергии.

«До дальнейшего уведомления обмен денежными средствами не будет осуществляться», — добавил он, имея в виду иранские средства, замороженные в финансовой системе США. «По другим вопросам, имеющим гораздо меньшее значение, уже достигнута договоренность».

Эти заявления прозвучали на следующий день после того, как американские официальные лица заявили, что они находятся на грани заключения соглашения о продлении перемирия на 60 дней и о рамочных условиях переговоров по ядерной программе Тегерана.

Вице-президент Дж. Д. Вэнс объявил в четверг, что Вашингтон и Тегеран «очень близки» к подписанию меморандума о взаимопонимании, хотя он и предупредил, что ряд вопросов остается нерешенным.

«Мы обсуждаем несколько формулировок. В этом вопросе мы добились значительного прогресса», — сказал Вэнс.

Согласно информации, опубликованной Axios и подтвержденной Anadolu американскими источниками, предлагаемый меморандум предусматривает сохранение открытого доступа к Ормузскому проливу для торгового судоходства, обязывает Иран удалить мины из водного пути и заставляет Тегеран вести переговоры по вопросам обогащения урана и запасов высокообогащенного урана.

В сообщении также говорится, что соглашение предусматривает обсуждение вопросов снятия санкций и размораживания замороженных иранских средств в рамках более широких переговоров по ядерной программе.