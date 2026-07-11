Трамп распорядился «подвергнуть невиданной ранее бомбардировке» Иран в случае покушения на его жизнь

Mücahit Oktay, Olga Keskin
11 Июля 2026•Обновить: 11 Июля 2026
Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился подвергнуть Иран «невиданной ранее бомбардировке» в случае покушения на его жизнь. Об этом американский лидер заявил в интервью газете New York Post.
Трамп сообщил, что уже дал соответствующие «инструкции» на случай, если Ирану удастся реализовать план его убийства.
По словам американского лидера, Тегеран в случае реализации таких инициатив заплатит «очень высокую цену».
Трамп отметил, что уже давно находится в «списке целей» иранского руководства, указав на то, что в случае реализации такого сценария оставил «инструкции» разбомбить Иран «так, как еще никто не видел».
Комментируя сообщения о том, что на этой неделе Израиль получил разведывательную информацию о якобы готовящемся покушении на президента США, Трамп заявил, что, по его сведениям, у Ирана в настоящее время нет нового плана. Вместе с тем он отметил, что уже «очень долгое время» занимает «первое место» в иранском списке на ликвидацию.
В публикации отмечается, что Тегеран включил Трампа в список целей после ликвидации в 2020 году иранского генерала Касема Сулеймани, ответственность за которую возлагается на администрацию США.
На фоне нового витка напряженности между США и Ираном после недавних столкновений в Ормузском проливе участники похорон бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, погибшего в результате американского удара, скандировали антиамериканские лозунги и призывали отомстить Трампу.