Президент США сообщил, что уже дал соответствующие «инструкции» на случай, если Ирану удастся реализовать этот план

Трамп распорядился «подвергнуть невиданной ранее бомбардировке» Иран в случае покушения на его жизнь Президент США сообщил, что уже дал соответствующие «инструкции» на случай, если Ирану удастся реализовать этот план

Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился подвергнуть Иран «невиданной ранее бомбардировке» в случае покушения на его жизнь. Об этом американский лидер заявил в интервью газете New York Post.

Трамп сообщил, что уже дал соответствующие «инструкции» на случай, если Ирану удастся реализовать план его убийства.

По словам американского лидера, Тегеран в случае реализации таких инициатив заплатит «очень высокую цену».

Трамп отметил, что уже давно находится в «списке целей» иранского руководства, указав на то, что в случае реализации такого сценария оставил «инструкции» разбомбить Иран «так, как еще никто не видел».

Комментируя сообщения о том, что на этой неделе Израиль получил разведывательную информацию о якобы готовящемся покушении на президента США, Трамп заявил, что, по его сведениям, у Ирана в настоящее время нет нового плана. Вместе с тем он отметил, что уже «очень долгое время» занимает «первое место» в иранском списке на ликвидацию.

В публикации отмечается, что Тегеран включил Трампа в список целей после ликвидации в 2020 году иранского генерала Касема Сулеймани, ответственность за которую возлагается на администрацию США.

На фоне нового витка напряженности между США и Ираном после недавних столкновений в Ормузском проливе участники похорон бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, погибшего в результате американского удара, скандировали антиамериканские лозунги и призывали отомстить Трампу.