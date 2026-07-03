Трамп раскритиковал расходы США на НАТО

Президент США Дональд Трамп раскритиковал расходы своей страны на НАТО.

Трамп в публикации в своей социальной сети разместил изображение, демонстрирующее расходы США и других стран на НАТО.

«Соединенным Штатам бессмысленно продолжать идти по этому одностороннему пути, когда отношения не являются взаимными. Они не были рядом с нами», - написал президент США.

В одной из предыдущих публикаций Трамп также заявил, что США, по сравнению с другими странами, «тратили больше всех» на НАТО ради защиты Альянса и при этом не получили от этого никакой выгоды.