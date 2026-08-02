Решение было принято после официальных обращений со стороны Тегерана и ряда государств Ближнего Востока

Трамп приостановил удары по Ирану после согласования основ будущей сделки Решение было принято после официальных обращений со стороны Тегерана и ряда государств Ближнего Востока

Президент США Дональд Трамп временно отменил массированные удары по Ирану, заявив о согласовании ключевых параметров будущей мирной сделки.

Американский лидер опубликовал пост в своей социальной сети Truth Social, в котором сообщил, что откладывает запланированные на конец недели удары по Ирану.

Глава Белого дома отметил, что Иран и другие ближневосточные страны, ведущие с ним переговоры, пришли к взаимопониманию «по основным контурам соглашения» и попросили США воздержаться от новых атак.

«США полностью готовы к военным действиям против Ирана, располагая мощью, невиданной со времен Второй мировой войны. Однако Иран и другие страны Ближнего Востока попросили Вашингтон воздержаться от удара, поскольку достигнуто согласие по параметрам сделки»,- следует из текста.

Президент подчеркнул, что упомянутая сделка предусматривает «полное открытие Ормузского пролива» и «окончательное устранение ядерной угрозы со стороны Ирана».

«Исходя из этой просьбы, я согласился отменить атаку при условии быстрого заключения сделки — ради блага всего мира и выживания самого Ирана. Израиль поддерживает это решение», - заявил американский лидер.

