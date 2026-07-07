Трамп призвал Конгресс утвердить дополнительный оборонный бюджет в размере $350 млрд

Nuri Aydın, Elmira Ekberova
07 Июля 2026•Обновить: 07 Июля 2026
Президент США Дональд Трамп заявил, что Конгресс должен одобрить законопроекты, предусматривающие выделение дополнительных 350 млрд долларов на оборону.
В публикации в социальной сети Трамп прокомментировал оперативные возможности Вооруженных сил США, темпы набора военнослужащих и приоритеты законодательной повестки.
По словам Трампа, американская армия достигла беспрецедентного уровня мощи.
«Американская армия никогда не была столь сильной и влиятельной. Ни одна другая страна не способна делать то, что делаем мы. Они даже не могут приблизиться к нам», — заявил он.
Трамп отметил, что в текущем году набор на военную службу побил исторические рекорды за несколько месяцев до окончания кампании, а моральный дух военнослужащих находится на самом высоком уровне. По его словам, мощь армии в полной мере была продемонстрирована во время празднования 250-летия независимости США.
Президент также заявил, что Пентагон «никогда не был в такой отличной форме», подчеркнув необходимость сохранить достигнутый уровень.
По словам Трампа, для сохранения военного превосходства Конгресс после возвращения с каникул должен в первоочередном порядке принять закон о финансировании оборонных расходов.
Обращаясь к руководству Палаты представителей и Сената, Трамп заявил:
«Когда Конгресс возобновит работу, мы должны принять закон о бюджете, предусматривающий 350 млрд долларов на оборону, а также "Закон о защите Америки". Я хочу, чтобы Бюджетный комитет сразу после открытия сессии быстро одобрил эти 350 млрд долларов, а руководство Конгресса сделало этот вопрос своим главным приоритетом. Долгожданный всеми "Закон о защите Америки" и полное финансирование нашего великого Военного министерства могут быть приняты одновременно и в кратчайшие сроки. Это гарантирует, что Соединенные Штаты останутся свободными для будущих поколений».