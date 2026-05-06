Президент США отметил, что если Иран согласится выполнить договоренности, то легендарная операция «Эпический гнев» подойдет к концу

Трамп пригрозил, что «если Иран не примет соглашение, бомбардировки возобновятся» Президент США отметил, что если Иран согласится выполнить договоренности, то легендарная операция «Эпический гнев» подойдет к концу

Президент США Дональд Трамп пригрозил, что в случае отказа Ирана выполнить согласованные условия «бомбардировки возобновятся с еще большей интенсивностью, чем раньше».



Трамп опубликовал сообщение в социальной сети.



«Если предположить, что Иран согласится выполнить договоренности, то легендарная операция «Эпический гнев» подойдет к концу. Чрезвычайно эффективная блокада позволит Ормузскому проливу оставаться открытым для всех, включая Иран», - отметил он в своей публикации.



Трамп пригрозил, что в случае отказа Ирана «начнется бомбардировка»: «К сожалению, эта (бомбардировка) будет гораздо более масштабной и интенсивной, чем предыдущая».



Официальное иранское информационное агентство IRNA сообщило, что Иран представил правительству Пакистана, выступающему посредником в переговорах с США, новое предложение по соглашению, которое может положить конец войне с США.



Президент США Трамп в интервью израильскому государственному телеканалу KAN 3 мая заявил, что изучил предложение, представленное Ираном на переговорах, и счел его «неприемлемым».