Об этом американский лидер заявил в интервью Fox News

Трамп пригрозил «уничтожить» Иран в случае закрытия Ормуза Об этом американский лидер заявил в интервью Fox News

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с иранскими официальными лицами пригрозил, что они лишатся своей страны, если Ормузский пролив не будет открыт. Об этом Трамп сообщил телеканалу Fox News, который взял интервью у главы Белого дома.

Президент Трамп сказал Fox News что, «он ночью говорил с иранскими чиновниками и сказал им: «Если вы закроете его (Ормузский пролив), то у вас не останется страны. …Вы даже не доберетесь обратно в свою чертову страну».

Трамп добавил, что США могут стать «ангелом-хранителем» пролива и получать 20% за перевозимую нефть.

Трамп пригрозил «очень сильным ударом» по Ирану из-за ситуации в Ливане

Тегеран должен немедленно остановить силы в Ливане, «которые создают проблемы», иначе США нанесут удар по Ирану.

Об этом заявил в соцсетях президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Иран должен немедленно прекратить действия своих хорошо оплачиваемых прокси в Ливане, которые создают проблемы. Если они этого не сделают, мы снова очень сильно ударим по Ирану так же, как сделали на прошлой неделе, только сильнее!!!» - написал американский лидер.

Трамп «отправил в отставку» премьера Британии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер «уйдет в отставку». Об этом заявил в соцсетях президент США Дональд Трамп.

«Он потерпел серьезную неудачу в двух очень важных вопросах: ИММИГРАЦИИ И ЭНЕРГЕТИКЕ (ОТКРЫТИЕ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ В СЕВЕРНОМ МОРЕ!). Желаю ему всего наилучшего!» — написал Трамп.

Ранее глава Белого дома заявлял, что «очень разочарован» главой британского правительства из-за отказа в помощи в войне с Ираном.