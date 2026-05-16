Трамп пригрозил уничтожить инфраструктуру Ирана «за два дня» Президент США заявил, что предпочел бы дипломатическое решение, однако допустил и силовой сценарий в отношении Тегерана.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не недооценивает сопротивление Тегерана, однако при желании Вашингтон способен «за два дня уничтожить всю инфраструктуру Ирана».

В интервью телеканалу Fox News Трамп прокомментировал ситуацию вокруг Ирана на фоне продолжающихся последствий его визита в Китай.

По словам американского лидера, он осознает возможности иранской стороны и «ничего не недооценивает», однако США, по его утверждению, могут за короткое время нанести Ирану серьезный ущерб.

«Мы не уничтожили всю инфраструктуру Ирана. Мы можем уничтожить все за два дня», — заявил Трамп.

Президент США также раскритиковал переговорный процесс с Тегераном, заявив, что иранская сторона якобы ведет себя «ненадежно и непредсказуемо».

«Они были готовы дать нам все, что мы хотели, но каждый раз после достижения договоренности на следующий день ведут себя так, будто этого разговора никогда не было. Такое происходило, наверное, уже пять раз. У них есть какая-то проблема», — сказал он.

Трамп добавил, что возможное решение конфликта может быть как военным, так и дипломатическим, и многое зависит от позиции Ирана.

«Либо это будет жестко, либо без насилия. Я предпочел бы вариант без насилия», — отметил президент США.

Отвечая на вопрос о выборах в Конгресс США, которые пройдут 3 ноября, Трамп подчеркнул, что не позволит избирательной кампании влиять на политику Вашингтона в отношении Ирана.

«Я не позволю выборам решать, что будет по иранскому вопросу», — заявил он, вновь повторив, что Тегеран не должен получить ядерное оружие.