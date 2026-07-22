Президент США пригрозил Ирану ударами по объектам инфраструктуры в столице и ее окрестностях в случае атак на суда в Ормузском проливе

Трамп пригрозил ударами по Тегерану в случае атак Ирана на суда в Ормузском проливе Президент США пригрозил Ирану ударами по объектам инфраструктуры в столице и ее окрестностях в случае атак на суда в Ормузском проливе

Если Иран атакует судно в Ормузском проливе, то США «будут бомбить и уничтожать один мост или одну электростанцию», в том числе на территории Тегерана. Об этом заявил в соцсети президент США Дональд Трамп.

Трамп пригрозил Ирану ударами по объектам инфраструктуры в столице и ее окрестностях в случае атак на суда в Ормузском проливе.

«С этого момента всякий раз, когда Исламская Республика Иран обстреливает судно в Ормузском проливе, будь то ракетой, снарядом, беспилотником или любым другим устройством или оружием, Соединенные Штаты будут бомбить и уничтожать один мост или электростанцию, в том числе расположенные рядом со столицей Тегераном или в ней», — написал Трамп.

Заявление президента США прозвучало после того, как в результате недавних атак Ирана на американские военные базы на Ближнем Востоке погибли еще трое американских военнослужащих.

Накануне Трамп сообщил, что общее число погибших американских военных достигло 18.