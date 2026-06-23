«Если Иран не выполнит условия соглашения или не будет вести себя должным образом, я сделаю то, что должен», - президент США

Трамп пригрозил принят необходимы меры, если Иран не будет соблюдать договоренности «Если Иран не выполнит условия соглашения или не будет вести себя должным образом, я сделаю то, что должен», - президент США

Процесс взаимодействия с Ираном развивается в позитивном ключе, однако если Тегеран не выполнит условия соглашения, будут приняты «необходимые» меры. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в ходе церемонии подписания документов в Белом доме.



На вопрос о том, располагает ли Тегеран какими-либо рычагами давления на Вашингтон, американский лидер заявил, что Иран понес серьезные потери.

«Их военно-морские силы уничтожены, военно-воздушные силы уничтожены, их лидеры убиты, а экономика рухнула», — сказал он.

Трамп отметил, что военный потенциал Ирана в значительной степени подорван, серьезный ущерб причинен ракетным силам, беспилотникам и системам противовоздушной обороны.

«Мы достигли двух важных результатов. Во-первых, пролив открыт и останется открытым. Во-вторых, Иран никогда не будет обладать ядерным оружием», - заявил президент США, говоря о ситуации в Ормузском проливе.

Трамп также обратил внимание на военное превосходство США в регионе.

«Мы полностью контролируем Ормузский пролив. Если Иран не выполнит условия соглашения или не будет вести себя должным образом, я сделаю то, что должен», - подчеркнул он.

По словам американского лидера, военно- морская блокада Ирана может оказаться более эффективной мерой давления, нежели воздушные удары и такая мера вновь может быть быстро восставлена в кратчайшие сроки.

«Пока они относятся к нам с уважением, никаких проблем не будет», — отметил президент США, добавив, что ситуация может измениться, если Иран не будет проявлять должного уважения к Соединенным Штатам.

«Я тот кто, решает проблемы, и решает их очень быстро»

Отвечая на вопрос о том, как заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о сохранении присутствия израильской армии в Ливане может повлиять на достигнутое с Ираном прекращение огня и усилия по обеспечению региональной стабильности, Трамп сказал: «Я тот кто, решает проблемы, и решает их очень быстро».

Не критикуя напрямую слова Нетаньяху, американский лидер дал высокую оценку дипломатическим усилиям госсекретаря Марко Рубио, а также заявил, что администрация Вашингтона обладает всеми необходимыми возможностями для урегулирования проблем в регионе.

Трамп назвал успешными переговоры в Швейцарии

Президент США также дал высокую оценку заявлениям вице-президента Джей Ди Вэнса, сделанным в ходе его визита в Швейцарию.

«Он очень умный человек и проделал отличную работу», — сказал Трамп.