Трамп пригрозил Ирану «уничтожением» в случае отказа от сделки с США

Hakan Çopur, Abdulrahman Yusupov
13 Май 2026•Обновить: 13 Май 2026
Вашингтон не позволит Ирану получить ядерное оружие. Об этом заявил президент США Дональд Трамп перед отлетом в Китай.
«Либо они заключат сделку, либо будут стерты с лица земли»,-заявил американский лидер.
Трамп отметил, что детально обсудит иранский вопрос с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе предстоящего визита в эту страну.
«Лидеры Ирана либо сделают правильный выбор, либо мы закончим дело. Иран не может иметь ядерное оружие. Не сможет. Они это знают и признали. Но их предложения нам не соответствуют этому. Мы не играем в игры»,-сказал глава Белого дома.