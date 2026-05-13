Трамп пригрозил Ирану «уничтожением» в случае отказа от сделки с США Глава Белого дома ответил на вопросы журналистов перед отлетом в Китай

Вашингтон не позволит Ирану получить ядерное оружие. Об этом заявил президент США Дональд Трамп перед отлетом в Китай.

«Либо они заключат сделку, либо будут стерты с лица земли»,-заявил американский лидер.

Трамп отметил, что детально обсудит иранский вопрос с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе предстоящего визита в эту страну.

«Лидеры Ирана либо сделают правильный выбор, либо мы закончим дело. Иран не может иметь ядерное оружие. Не сможет. Они это знают и признали. Но их предложения нам не соответствуют этому. Мы не играем в игры»,-сказал глава Белого дома.