Глава Белого дома сообщил, что удары по объектам проиранских группировок в Ираке минувшей ночью были нанесены в координации с правительством Ирака

Трамп пригрозил Ирану «очень жестким ударом» в ответ на атаки по Иордании Глава Белого дома сообщил, что удары по объектам проиранских группировок в Ираке минувшей ночью были нанесены в координации с правительством Ирака

США нанесут «очень жесткий удар» по Ирану в ответ на атаки на американские силы в Иордании. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Корреспондент Fox News Трей Йингст сообщил, что в телефонном разговоре с ним Трамп прокомментировал атаки Ирана на американские базы в Иордании, произошедшие минувшей ночью.

По словам Йингста, Трамп заявил, что в ответ на эти атаки США «нанесут очень жесткий удар по Ирану».

- Удары нанесены в координации с Ираком

Комментируя авиаудары США и Саудовской Аравии по объектам группировок, поддерживаемых Тегераном, в Ираке, Трамп заявил, что эти удары были нанесены в координации с правительством Ирака.

Назвав проиранские вооруженные формирования «раком всего мира», Трамп также заявил, что рассматривает возможность направить предупреждение поддерживаемым Ираном группировкам.

Комментируя вчерашний разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, Трамп назвал его «великолепным» и отметил укрепление отношений между двумя странами.