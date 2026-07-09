Президент США опубликовал в соцсети пост c кадрами атак на территорию Ирана

Трамп пригрозил Ирану «гораздо более мощными» ударами в случае новых атак на корабли Президент США опубликовал в соцсети пост c кадрами атак на территорию Ирана

В случае продолжения атак Ирана на корабли американские удары станут «гораздо более мощными».

Об этом президент США Дональд Трамп заявил в социальной сети в четверг, 9 июля, сопроводив публикацию изображением, которое, как утверждается, было сделано в ходе ударов США по Ирану.

«Это ответ на вчерашние бомбардировки кораблей Ираном. Если это повторится, ответ будет гораздо более жестким», — заявил американский лидер.

Накануне Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о нанесении дополнительных ударов по Ирану на том основании, что Тегеран атаковал коммерческие суда.

В отдельном заявлении командования уточнялось, что в ходе ударов были поражены около 90 военных целей, принадлежащих Ирану.

Замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади, в свою очередь, заявил, что удары США не останутся без ответа.