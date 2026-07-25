Трамп пригрозил ЕС пошлинами на фоне штрафа против Google

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25 Июля 2026•Обновить: 25 Июля 2026
Президент США Дональд Трамп раскритиковал Европейский союз за штрафы, наложенные на американские технологические компании. Соответствующее заявление Трамп опубликовал в своей социальной сети, комментируя последний штраф, наложенный Европейской комиссией на Google.
Трамп отметил, что Европейский союз «снова взялся за старое» и «нацелился на великие американские компании».
Он напомнил, что после штрафов в отношении Apple, Meta и Amazon, Google была оштрафована еще на 1 миллиард долларов «без объяснения причин».
Трамп отметил, что с учетом последнего решения общая сумма штрафов ЕС в отношении Google превысила 18 млрд долларов. «Эта незаконная и крайне дискриминационная практика», - сказал он.
Президент США подчеркнул, что подобные штрафы достигли высокого уровня в первый год президентства Джо Байдена.
«Но это не будет продолжаться при администрации Трампа. Соединенные Штаты Америки не являются «копилкой» для Европы, и мы не позволим им ею быть», — сказал он.
По словам Трампа, Вашингтон в ответ на действия ЕС начнет расследование в рамках раздела 301 Закона о торговле.
«Европейский союз заплатит очень высокую цену за это незаконное и крайне неэтичное поведение, о котором я их постоянно предупреждал. Эти штрафы будут полностью отменены, и, как мы ожидаем, в кратчайшие сроки против ЕС будут введены значительные пошлины», - заключил он.
23 июля Европейская комиссия оштрафовала Google на общую сумму 890 млн евро, установив, что компания допустила два нарушения Закона о цифровых рынках.