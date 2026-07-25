Трамп пригрозил ЕС пошлинами на фоне штрафа против Google Президент США прокомментировал последний штраф, наложенный Европейской комиссией на Google

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Европейский союз за штрафы, наложенные на американские технологические компании. Соответствующее заявление Трамп опубликовал в своей социальной сети, комментируя последний штраф, наложенный Европейской комиссией на Google.

Трамп отметил, что Европейский союз «снова взялся за старое» и «нацелился на великие американские компании».

Он напомнил, что после штрафов в отношении Apple, Meta и Amazon, Google была оштрафована еще на 1 миллиард долларов «без объяснения причин».

Трамп отметил, что с учетом последнего решения общая сумма штрафов ЕС в отношении Google превысила 18 млрд долларов. «Эта незаконная и крайне дискриминационная практика», - сказал он.

Президент США подчеркнул, что подобные штрафы достигли высокого уровня в первый год президентства Джо Байдена.

«Но это не будет продолжаться при администрации Трампа. Соединенные Штаты Америки не являются «копилкой» для Европы, и мы не позволим им ею быть», — сказал он.

По словам Трампа, Вашингтон в ответ на действия ЕС начнет расследование в рамках раздела 301 Закона о торговле.

«Европейский союз заплатит очень высокую цену за это незаконное и крайне неэтичное поведение, о котором я их постоянно предупреждал. Эти штрафы будут полностью отменены, и, как мы ожидаем, в кратчайшие сроки против ЕС будут введены значительные пошлины», - заключил он.

23 июля Европейская комиссия оштрафовала Google на общую сумму 890 млн евро, установив, что компания допустила два нарушения Закона о цифровых рынках.