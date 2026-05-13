Трамп прибыл в Китай с первым за более чем 8 лет визитом В состав американской делегации вошли высокопоставленные политические советники и более десятка руководителей крупнейших американских компаний

Президент США Дональд Трамп прибыл с трехдневным официальным визитом в Китай, что стало его первым посещением КНР с 2017 года.

Глава Белого дома прибыл в Пекин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

В поездке Трампа сопровождают госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, торговый представитель Джеймисон Грир и заместитель министра обороны Стивен Миллер.

Нынешний визит Трампа в КНР проходит на фоне критической ситуации, вызванной конфликтом на Ближнем Востоке