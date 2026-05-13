Трамп прибыл в Китай с первым за более чем 8 лет визитом

Emre Aytekin, Abdulrahman Yusupov
13 Май 2026•Обновить: 13 Май 2026
Президент США Дональд Трамп прибыл с трехдневным официальным визитом в Китай, что стало его первым посещением КНР с 2017 года.
Глава Белого дома прибыл в Пекин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.
В состав масштабной американской делегации вошли высокопоставленные политические советники и более десятка руководителей крупнейших американских компаний
В поездке Трампа сопровождают госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, торговый представитель Джеймисон Грир и заместитель министра обороны Стивен Миллер.
Нынешний визит Трампа в КНР проходит на фоне критической ситуации, вызванной конфликтом на Ближнем Востоке