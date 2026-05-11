Президент США Дональд Трамп посетит Китай с 13 по 15 мая.

В заявлении Министерства иностранных дел Китая говорится, что визит состоится по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина и будет носить официальный характер.

Ранее о поездке сообщала американская сторона, однако теперь информация была подтверждена Китаем.

Отмечается, что это первый визит Трампа в Китай за последние 8,5 лет. Предыдущий президент США Джо Байден страну не посещал. Последний визит американского лидера в Китай состоялся в 2017 году во время первого президентского срока Трампа.

Поездка проходит на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, где напряженность между США и Израилем с одной стороны и Ираном с другой стороны продолжает расти.

Ранее планировалось, что визит состоится 31 марта – 2 апреля, однако он был перенесен из-за необходимости участия Трампа в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.

Отмечается, что на переговорах в Пекине одной из ключевых тем станет ситуация на Ближнем Востоке.

Также ожидается, что стороны обсудят экономические и торговые вопросы, ограничения в технологической сфере, введенные Вашингтоном, а также ответные шаги Китая в отношении редкоземельных элементов, играющих важную роль в глобальных цепочках поставок.

Кроме того, в повестке могут оказаться вопросы Тайваня, который Пекин считает своей территорией, а также недавние крупные сделки США по поставкам вооружений региональным партнерам.