Трамп посетил Храм Неба — символ китайской цивилизации

Президент США Дональд Трамп во время визита в Пекин посетил исторический Храм Неба (Тяньтань), который считается символом китайской цивилизации.

Как сообщило Синьхуа, глава Белого дома вместе с председателем КНР Си Цзиньпином осмотрел исторический храмовый комплекс в Пекине.

Трамп и Си Цзиньпин отправились в Храм Неба после двусторонних переговоров, прошедших утром.

Два лидера совместно сфотографировались перед главным сооружением комплекса, которое называется «Молельный зал обильного урожая», где китайские императоры молились о хорошем урожае в текущем году.

На вопрос журналиста о том, как прошла экскурсия, Трамп ответил, что это великолепное место. «Невероятно. Китай очень красив», - сказал глава государства.

Гармония между землей и небом

Храм Неба, построенный в XV веке, — это архитектурный памятник, где воплотились фундаментальные представления китайской цивилизации о мироустройстве и месте в нем верховной власти.

Храмовый комплекс объединяет строения, в которых прямые и угловатые формы символизируют землю, а круглые — небо. Такое архитектурное решение отражает стремление к гармонии между земным (мирским) порядком и божественным небесным порядком, заложенное в традиционных китайских верованиях.

В эпоху династий Мин и Цин, правивших Китаем на протяжении столетий после возведения храма, императоры ежегодно приезжали сюда перед началом сезона сбора урожая, чтобы принести небесам жертвы и вымолить обильный урожай.

Эти церемонии ставили императора в позицию посредника между землей и небом, хранителя космической гармонии. Согласно верованиям, если император переставал блюсти эту гармонию, небесное правление отворачивалось от него, и он терял свою власть.

В условиях эскалации мировых конфликтов и роста геополитической напряженности выбор Храма Неба для визита Трампа был расценен наблюдателями как послание китайской стороны - две великие державы должны сообща работать ради мира на планете.

Сам храмовый комплекс, который является музеем под открытым небом в юго-восточной части центра Пекина, был закрыт для публики накануне визита Трампа.

Трамп посещает Китай после 8,5-летнего перерыва

Президент США Дональд Трамп посещает Китай после 8,5-летнего перерыва. Его предшественник Джо Байден не совершал визитов в Китай за время нахождения у власти. Последний визит на высшем уровне из США в Китай состоялся в 2017 году во время первого срока Трампа.

Тогда он был гостем в Запретном городе — историческом императорском дворце Китая.

Трамп прибыл в столицу Пекин накануне с трехдневным визитом вместе с делегацией, состоящей из политических советников и бизнесменов. Вечером он примет участие в ужине, устроенном в его честь.

Утром 15 мая Трамп вновь встретится с китайским лидером за чаем. После совместного рабочего обеда президент США отправится обратно в свою страну.