Трамп поручил Минюсту провести расследование в отношении крупных нефтяных компаний Нефтяные компании не снижают цены на АЗС соразмерно резкому падению цен на нефть, заявил президент

Президент США Дональд Трамп поручил Министерству юстиции провести проверку в связи с тем, что снижение мировых цен на нефть до сих пор не привело к адекватному уменьшению стоимости топлива на автозаправочных станциях страны.

В своем сообщении, опубликованном в социальной сети, американский лидер обратил внимание на то, что крупные нефтяные корпорации не спешат корректировать розничные цены пропорционально той «резко снизившейся» стоимости сырья, которую они сами уплачивают поставщикам.

«Крупные нефтяные компании не снижают цены на заправках соразмерно резкому падению цен на нефть, которую они закупают. А эти цены падают как камень! Иными словами, потребителей попросту „обдирают“. Я поручил Министерству юстиции немедленно начать расследование этого вопроса. Цены на бензин должны начать снижаться гораздо быстрее, чем я вижу сейчас!», - написал американский президент в Truth Social.



Глава Белого дома подчеркнул, что уже отдал Министерству юстиции распоряжение незамедлительно заняться данным вопросом, и выразил уверенность в том, что цена на топливо в рознице должна падать значительно быстрее, чем это происходит в настоящее время.

