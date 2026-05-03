Президент США усомнился в приемлемости инициативы, заявив, что Тегеран еще не понес «достаточного наказания»

Трамп пообещал изучить переданный через Пакистан новый мирный план Ирана Президент США усомнился в приемлемости инициативы, заявив, что Тегеран еще не понес «достаточного наказания»

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время рассмотрит новый мирный план, направленный Ираном, однако, «он едва ли будет приемлемым».

«Я в ближайшее время изучу план, который Иран только что прислал нам», — написал глава Белого дома в социальной сети Truth Social.

При этом, как утверждает американский лидер, Иран еще «не заплатил» достаточно высокую цену за то, что сделал человечеству и миру за последние 47 лет. «Учитывая это, я не думаю, что этот план может быть приемлемым»,- отметил Дональд Трамп.

Ранее официальное иранское информационное агентство IRNA сообщило, что Иран направил новое предложение пакистанскому руководству, которое выступает посредником в переговорах с США, с целью заключения соглашения, способного положить конец войне с США.

«Иран передал Пакистану, выступающему посредником в переговорах с США, текст окончательного проекта переговоров вечером 30 апреля», - следует из текста сообщения.