Президент США также выразил уверенность, что Армению в новый политический период ждут «большие успехи»

Трамп поздравил Пашиняна с победой на выборах Президент США также выразил уверенность, что Армению в новый политический период ждут «большие успехи»

Глава Белого дома Дональд Трамп поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии на парламентских выборах в воскресенье, 7 июня.

В сообщении, опубликованном в социальной сети, Трамп поздравил Пашиняна. «Поздравляю Никола Пашиняна с убедительной победой на всеобщих выборах в Армении. Я очень горжусь тем, что поддержал его переизбрание», - написал он.

Президент США также выразил уверенность, что Армению в новый политический период ждут «большие успехи».

Ранее было объявлено, что по итогам подсчета голосов на парламентских выборах партия Пашиняна «Гражданский договор» получила 61 из 105 мест в парламенте, обеспечив себе самостоятельное большинство.