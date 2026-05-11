Трамп подумывает о возобновлении проекта «Свобода» в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность возобновления операции под названием «Проект «Свобода», которую он инициировал для обеспечения прохода торговых судов через Ормузский пролив, но вскоре приостановил.

В интервью американскому телеканалу Fox News Трамп прокомментировал последнюю ситуацию в Ормузском проливе.

Трамп отметил, что, с одной стороны, продолжаются переговоры с Ираном, а с другой — они будут продолжать работать над тем, чтобы Ормузский пролив был максимально открыт для прохода торговых судов, перевозящих нефть.

Президент США в интервью заявил, что «рассматривает возможность возобновления операции «Проект Свобода» в расширенном формате».

Трамп также предупредил, что на этот раз данная операция «станет лишь частью более масштабной военной операции».

Отвечая на вопрос о том, как Иран поступит в ответ на эти шаги США, Трамп сказал: «Они сдадутся». На вопрос о том, будет ли он продолжать переговоры с нынешними лидерами Ирана, он ответил: «Я буду вести с ними переговоры до тех пор, пока не будет достигнута договоренность».

Трамп также отметил, что иранские переговорщики сообщили ему, что Тегеран не располагает технологиями для очистки радиоактивных материалов на разрушенных ядерных объектах и что США придется забрать «ядерную пыль».

В воскресенье, 10 мая Иран направил Пакистану свой ответ на предложение США, направленное на прекращение войны, однако Трамп заявил, что отвергает его как «абсолютно неприемлемое».

Президент США Трамп объявил о начале операции в понедельник, 4 мая, и о ее прекращении через 36 часов по просьбе Пакистана.