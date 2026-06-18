Трамп подписал меморандум о взаимопонимании между США и Ираном в Версале

Dildar Baykan Atalay, Olga Keskin
18 Июня 2026•Обновить: 18 Июня 2026
Глава Белого дома Дональд Трамп подписал меморандум о взаимопонимании между США и Ираном во время ужина, организованного президентом Франции Эммануэлем Макроном в его честь в Версальском дворце.
Соответствующие кадры были опубликованы на официальных страницах Белого дома в социальных сетях.
«Президент США Трамп подписал в Версале, во Франции меморандум о взаимопонимании, достигнутый с Ираном», - говорится в публикации.
Трамп после участия в саммите G7 и перед возвращением в США принял участие в торжественном ужине в Версальском дворце, организованном его французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф сообщил, что США и Иран в подписали «Исламабадский меморандум о взаимопонимании» в электронном формате.