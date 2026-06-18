«Президент США Трамп подписал в Версале, во Франции меморандум о взаимопонимании, достигнутый с Ираном», - говорится в публикации Белого дома

Трамп подписал меморандум о взаимопонимании между США и Ираном в Версале «Президент США Трамп подписал в Версале, во Франции меморандум о взаимопонимании, достигнутый с Ираном», - говорится в публикации Белого дома

Глава Белого дома Дональд Трамп подписал меморандум о взаимопонимании между США и Ираном во время ужина, организованного президентом Франции Эммануэлем Макроном в его честь в Версальском дворце.

Соответствующие кадры были опубликованы на официальных страницах Белого дома в социальных сетях.

«Президент США Трамп подписал в Версале, во Франции меморандум о взаимопонимании, достигнутый с Ираном», - говорится в публикации.

Трамп после участия в саммите G7 и перед возвращением в США принял участие в торжественном ужине в Версальском дворце, организованном его французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф сообщил, что США и Иран в подписали «Исламабадский меморандум о взаимопонимании» в электронном формате.