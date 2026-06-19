Согласно авторам, Трамп в первые месяцы пребывания на посту не хотел становиться частью войны Израиля и Ирана

Трамп поделился отрывком из книги, где его назвали «самым могущественным человеком в истории» Согласно авторам, Трамп в первые месяцы пребывания на посту не хотел становиться частью войны Израиля и Ирана

Президент США Дональд Трамп поделился подробностями книги, в которой его сравнивают с такими лидерами, оставившими след в мировой истории, как Аттила, Чингисхан, Наполеон Бонапарт, Иосиф Сталин, Мао Цзэдун и Адольф Гитлер, и называют «самым могущественным человеком из когда-либо живших».

Трамп в своем аккаунте в соцсетях опубликовал отрывок из книги «Regime Change» (Смена режима), посвященной его второму президентскому сроку.

«На протяжении истории сильные лидеры были известны своими безжалостными завоеваниями и страхом, который они внушали народам, находившимся под их властью»,- пишут авторы в разделе, где Трампа сравнивают с Аттилой, Чингисханом, Наполеоном Бонапартом, Иосифом Сталиным, Мао Цзэдуном и Адольфом Гитлером.

При этом, авторы убеждены, что перечисленные лидеры не обладали глобальной властью в современном понимании, в то время как нынешний хозяин Белого дома превосходит их всех по «человеческим ресурсам, технологиям и глобальной экономической мощи».

«Это делает его самым могущественным человеком, когда-либо жившим на этой планете», — считают они.

— Трамп поначалу отстранялся от войны с Ираном

Тем временем, детали книги оказались в распоряжении CNN, который пишет, что в издании рассматриваются события первых 14 месяцев второго президентского срока Трампа.

Книга, основанная более чем на 1000 интервью, указывает на то, что подход президента США к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху со временем изменился.

В первые месяцы пребывания у власти Дональд Трамп не хотел становиться частью войны Израиля против Ирана, а позже назвал Нетаньяху в разговоре с советником «мошенником», говорится в книге.

В феврале в Белом доме состоялась встреча Трампа с Нетаньяху и высокопоставленными чиновниками обеих стран, на которой глава израильского Кабмина представил обоснования ударов по Ирану. После этой встречи, как отмечается в книге, позиция президента США изменилась в сторону поддержки Израиля.

В книге также указано на то, что Трамп занял скептическую позицию по отношению к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

