Трамп поделился отрывком из книги, где его назвали «самым могущественным человеком в истории»

Ecem Şahinli Ögüç, Ulviyya Amoyeva
19 Июня 2026•Обновить: 19 Июня 2026
Президент США Дональд Трамп поделился подробностями книги, в которой его сравнивают с такими лидерами, оставившими след в мировой истории, как Аттила, Чингисхан, Наполеон Бонапарт, Иосиф Сталин, Мао Цзэдун и Адольф Гитлер, и называют «самым могущественным человеком из когда-либо живших».
Трамп в своем аккаунте в соцсетях опубликовал отрывок из книги «Regime Change» (Смена режима), посвященной его второму президентскому сроку.
«На протяжении истории сильные лидеры были известны своими безжалостными завоеваниями и страхом, который они внушали народам, находившимся под их властью»,- пишут авторы в разделе, где Трампа сравнивают с Аттилой, Чингисханом, Наполеоном Бонапартом, Иосифом Сталиным, Мао Цзэдуном и Адольфом Гитлером.
При этом, авторы убеждены, что перечисленные лидеры не обладали глобальной властью в современном понимании, в то время как нынешний хозяин Белого дома превосходит их всех по «человеческим ресурсам, технологиям и глобальной экономической мощи».
«Это делает его самым могущественным человеком, когда-либо жившим на этой планете», — считают они.
— Трамп поначалу отстранялся от войны с Ираном
Тем временем, детали книги оказались в распоряжении CNN, который пишет, что в издании рассматриваются события первых 14 месяцев второго президентского срока Трампа.
Книга, основанная более чем на 1000 интервью, указывает на то, что подход президента США к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху со временем изменился.
В первые месяцы пребывания у власти Дональд Трамп не хотел становиться частью войны Израиля против Ирана, а позже назвал Нетаньяху в разговоре с советником «мошенником», говорится в книге.
В феврале в Белом доме состоялась встреча Трампа с Нетаньяху и высокопоставленными чиновниками обеих стран, на которой глава израильского Кабмина представил обоснования ударов по Ирану. После этой встречи, как отмечается в книге, позиция президента США изменилась в сторону поддержки Израиля.
В книге также указано на то, что Трамп занял скептическую позицию по отношению к президенту Украины Владимиру Зеленскому.