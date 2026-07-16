В материале подчеркивается, что президент Ильхам Алиев охарактеризовал Трампа как «человека мира»

Трамп поделился в соцсети статьей с высказывания президента Азербайджана В материале подчеркивается, что президент Ильхам Алиев охарактеризовал Трампа как «человека мира»

Президент США Дональд Трамп поделился в своем аккаунте в социальной сети Truth статьей, в которой приводятся высказывания президента Азербайджана Ильхама Алиева о нем.

Обширная статья была опубликована в Breitbart.

В статье под заголовком «Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал Дональда Трампа человеком мира и связал армяно-азербайджанское соглашение с его заслугами» приводятся мнения, высказанные Ильхамом Алиевым на IV Шушинском глобальном медиафоруме.

В материале подчеркивается, что президент Ильхам Алиев охарактеризовал Трампа как человека мира, отметив, что президент США и его команда внесли важный вклад в продвижение мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Данные заявления Ильхама Алиева прозвучали в ходе его ответов на вопросы представителей международных СМИ на IV Шушинском глобальном медиафоруме.