Трамп поддержал ультраправого кандидата на выборах президента Колумбии Президент США выразил поддержку Абелардо де ла Эсприэлье перед вторым туром голосования

Президент США Дональд Трамп заявил о поддержке ультраправого кандидата Абелардо де ла Эсприэльи на президентских выборах в Колумбии, второй тур которых состоится 21 июня.

В публикации в социальной сети Трамп выразил полную поддержку де ла Эсприэлье.

Поздравив политика по прозвищу «Тигр» с результатом в первом туре, Трамп отметил, что уверен в его победе над «радикальными левыми» во втором туре голосования.

«На посту президента Абелардо добьется больших успехов в развитии экономики Колумбии, создании рабочих мест, стимулировании торговли, пресечении нелегальной миграции, борьбе с преступностью и наркотиками, а также в восстановлении законности и порядка», — заявил Трамп.

Президент США подчеркнул, что исход выборов в Колумбии имеет важное значение и для Соединенных Штатов.

«Учитывая его выдающиеся достижения и политическую поддержку, которую он оказал мне, для меня большая честь выразить Абелардо полную и безоговорочную поддержку», — отметил Трамп.

31 мая в Колумбии состоялся первый тур президентских выборов, однако ни одному из кандидатов не удалось набрать более 50% голосов.

Кандидат от движения «Защитники Отечества» Абелардо де ла Эсприэлья получил 43,62% голосов и занял первое место. Кандидат от правящей коалиции «Исторический пакт» Иван Сепеда набрал 41,13% голосов и вышел во второй тур со второго места.

Поскольку ни один из кандидатов не преодолел 50-процентный барьер, де ла Эсприэлья и Сепеда встретятся во втором туре президентских выборов 21 июня.