Трамп поддержал идею личной встречи Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп поддержал идею проведения личной встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Я думаю, это было бы отлично, если бы они встретились. Им следует покончить с этим», - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Американский лидер отметил, что его радует само обсуждение возможности такой встречи.

Ранее в четверг Зеленский опубликовал открытое письмо Путину, в котором предложил провести встречу в третьей стране. В качестве возможных площадок он назвал Швейцарию, Турцию и страны арабского мира. Зеленский также заявил о готовности Украины к полному прекращению огня на время переговоров и обмену военнопленными по формуле «всех на всех».

В Москве, в свою очередь, ранее заявляли, что Путин готов встретиться с Зеленским для переговоров, однако такая встреча за пределами России возможна после предварительной проработки договоренностей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что содержание письма будет позднее доведено до сведения российского лидера.

Комментируя предложение Зеленского о личной встрече в третьей стране, Песков заявил, что если украинский президент хочет встретиться с Путиным, то «он может приехать в Москву».