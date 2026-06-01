Трамп: переговоры с Ираном продолжаются «быстрыми темпами»

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, 1 июня, что переговоры с Ираном продолжаются «быстрыми темпами».

«Переговоры с Исламской Республикой Иран продолжаются быстрыми темпами», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Ранее полуофициальное иранское информационное агентство «Тасним» сообщило, что Тегеран приостановил контакты с США через посредников в знак протеста против израильских ударов по Ливану.

Напряженность на Ближнем Востоке усилилась после того, как в феврале США и Израиль нанесли удары по Ирану. Тегеран ответил атаками, направленными против Израиля и союзников США в Персидском заливе, а также закрыл Ормузский пролив.

8 апреля благодаря посредничеству Пакистана вступило в силу перемирие, однако последующие переговоры в Исламабаде не привели к заключению долгосрочного соглашения. Тем не менее, с тех пор усилия по поиску решения продолжаются.