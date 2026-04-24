Трамп отправляет Уиткоффа и Кушнера в Пакистан для переговоров с министром иностранных дел Ирана

Nariman Mehdiyev, Michael Gabriel Hernandez
24 Апрель 2026•Обновить: 24 Апрель 2026
Согласно сообщению, опубликованному в пятницу, 24 апреля, президент США Дональд Трамп направляет своего специального посланника Стива Уиткоффа и советника Джареда Кушнера в Пакистан для проведения переговоров с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.
Как сообщает CNN со ссылкой на двух анонимных американских чиновников, переговоры должны начаться в эти выходные. Вице-президент Джей Ди Вэнс не примет участия в переговорах, поскольку спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, которого администрация Трампа считает визави Вэнса, не будет присутствовать на них, сообщает CNN.
Тем не менее, Вэнс будет готов вылететь в Исламабад, если переговоры наберут достаточный импульс, заявили чиновники. Члены его аппарата будут присутствовать в составе американской делегации во время переговоров.
Аракчи планирует начать в пятницу вечером региональное турне, которое начнется в Пакистане, а затем он посетит Оман и Россию.
«Цель моих визитов — тесно координировать с нашими партнерами двусторонние вопросы и консультироваться по региональным событиям. Наши соседи — наш приоритет», — написал он в социальной сети американской компании X.
До этого объявления Тегеран и Исламабад вели интенсивные дипломатические переговоры. По словам пакистанских официальных лиц, Аракчи провел телефонный разговор с министром иностранных дел Пакистана Исхаком Даром, в ходе которого обсуждались события в регионе, режим прекращения огня и текущие дипломатические усилия.
Он также провел отдельные переговоры с главнокомандующим пакистанской армией фельдмаршалом Асимом Муниром. Подробности этих переговоров не разглашаются. Ссылаясь на эти контакты, источники в пакистанском правительстве сообщили агентству «Анадолу», что министр Аракчи, как ожидается, прибудет в Исламабад в пятницу.
Пакистан активизирует усилия по возобновлению второго раунда переговоров между Ираном и США. Источники заявили, что обсуждения с Тегераном могут подготовить почву для возобновления переговоров после первого раунда прямых переговоров, состоявшегося в Исламабаде 11–12 апреля.
Эти переговоры состоялись после того, как 8 апреля Пакистан выступил посредником в заключении двухнедельного перемирия, которое позже было продлено Трампом без указания конкретных сроков. Эти события происходят на фоне продолжающейся напряженности с момента начала войны 28 февраля, при этом усилия сосредоточены на достижении более широкого соглашения о прекращении военных действий.