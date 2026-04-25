Трамп отменил поездки специального посланника США Стива Виткоффа и советника Джареда Кушнера в Пакистан

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, 25 апреля, что отменил поездки специального посланника США Стива Виткоффа и советника Джареда Кушнера в Пакистан для проведения переговоров с иранскими официальными лицами.



«Я сказал своим людям, когда они уже готовились к отъезду: „Нет, вы не будете лететь туда 18 часов. Все козыри у нас в руках. Они могут позвонить нам в любое время, но вы больше не будете летать 18 часов, чтобы сидеть и болтать ни о чем», – сказал Трамп в телефонном интервью Fox News.



Президент также сообщил Axios по телефону, что не видит «смысла отправлять их в 18-часовой перелет»: «Мы можем сделать это так же хорошо по телефону. Иранцы могут позвонить нам, если захотят. Мы не будем летать туда только для того, чтобы сидеть там».



На вопрос, означает ли это, что он собирается возобновить войну, Трамп ответил Axios: «Нет. Это не означает этого. Мы еще не думали об этом».



Первый раунд переговоров состоялся в Исламабаде две недели назад, но не привел к достижению соглашения о прекращении конфликта, который начался 28 февраля и охватил весь Ближний Восток. Эти переговоры состоялись после того, как 8 апреля Пакистан выступил посредником в заключении двухнедельного перемирия, которое позже было продлено Трампом.



Иран отказался участвовать в прямых переговорах с США, заявив, что свои замечания он передаст Пакистану.



Некоторые из спорных моментов на переговорах в Исламабаде касаются Ормузского пролива, блокады иранских портов со стороны США и обогащенного урана Ирана.