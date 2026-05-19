Трамп отложил удары по Ирану «в последнюю минуту» По его словам, США были полностью готовы возобновить атаки на Иран 18 мая

Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение отложить начало атак на Иран на несколько дней по просьбе стран Персидского залива, «в последнюю минуту».

По его словам, США были полностью готовы возобновить атаки на Иран вчера. «Оставался всего 1 час. Все было готово. Я говорю о вчерашнем дне. Это должно было произойти прямо сейчас. Все было готово»,-сказал глава государства, общаясь с журналистами перед Белым домом..

Трамп рассказал, что лидеры Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Катара связались и попросили отложить атаки на некоторое время, поскольку стороны очень близки к заключению мирного соглашения.

Американский лидер сообщил о приостановке ударов на «два-три дня», однако также упомянул возможность продления этого срока для достижения мирного урегулирования к началу недели.