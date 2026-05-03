Трамп отверг мирный план Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что ознакомился с новым мирным предложением Ирана, но отклонил его. Такое заявление он сделал в комментарии израильским СМИ.

"Для меня оно неприемлемо. Я его изучил, я изучил все - оно неприемлемо", - сказал Трамп.

Ранее глава Белого дома в американской социальной сети Truth Social выступил с жестким заявлением в адрес Ирана. По его словам, Тегеран еще «не заплатил достаточно высокую цену за то, что он сделал с человечеством за последние 47 лет».

Иран официально передала текст своего последнего переговорного предложения Пакистану, который выступает посредником в дипломатических контактах между Тегераном и Вашингтоном. Об этом сообщило иранское информагенство IRNA.

Согласно сообщению, передача документа состоялась вечером в четверг, 1 мая. В основе новой инициативы лежат предложения, направленные на достижение мира и окончательное прекращение военных действий в регионе.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в ходе телевизионного интервью подтвердил факт передачи предложений и разъяснил позицию Тегерана.

«Завершение войны и установление устойчивого мира являются безусловным приоритетом Тегерана в переговорах с США», — подчеркнул Багаи.