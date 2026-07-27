«Никто не укажет мне, что мы должны продавать» - заявил президент США

Трамп отверг возражения Израиля против возможной продажи истребителей F-35 Турции «Никто не укажет мне, что мы должны продавать» - заявил президент США

Президент США Дональд Трамп в понедельник 27 июля отверг возражения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху против возможной продажи истребителей F-35 Турции.

«Никто не укажет мне, что мы должны продавать», — заявил Трамп журналистам на борту самолета Air Force One.

Он назвал Турцию «великолепным союзником» и охарактеризовал президента Реджепа Тайипа Эрдогана как «друга», который проделал «очень хорошую работу» в региональных вопросах, включая Сирию.

Признавая, что Анкара «не является большим поклонником» Израиля или Нетаньяху, президент США подчеркнул, что двустороннее партнерство между Вашингтоном и Анкарой остается крепким.

Трамп также отметил, что турецкая армия «великолепна». «Очень большие вооруженные силы. Очень могущественная страна», — добавил он.

На июльском саммите НАТО в Турции Трамп заявил, что «несомненно рассмотрит» вопрос о возобновлении поставок в Анкару, охарактеризовав Турцию как «гораздо более лояльную, чем другие страны».

По словам Эрдогана, Трамп занял «позитивную позицию» в отношении поставок истребителей F-35 в Турцию.

Заявления Трампа подтвердили ранее появившиеся в СМИ сообщения о том, что он был «раздражён» публичной критикой Нетаньяху в адрес предложенной США сделки по продаже истребителей Турции.

В 2019 году, во время первого срока Трампа, США отстранили Турцию от участия в программе F-35, выразив несогласие с её покупкой российской системы противовоздушной обороны С-400.

Турция неоднократно заявляла, что между этими двумя системами нет конфликта, и предложила создать комиссию для изучения этого вопроса. Анкара также утверждает, что выполнила свои обязательства по программе F-35 и что приостановка участия в программе нарушила правила, подчеркивая, что эти истребители укрепят не только Турцию, но и НАТО.