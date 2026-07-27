«Никто не укажет мне, что мы должны продавать» - заявил президент США

Трамп отвергает возражения Израиля против возможной продажи истребителей F-35 Турции «Никто не укажет мне, что мы должны продавать» - заявил президент США

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 27 июля отверг возражения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху против возможной продажи истребителей F-35 Турции.



«Никто не укажет мне, что мы должны продавать», — заявил Трамп журналистам на борту самолета Air Force One.



Он охарактеризовал Турцию как «великолепного союзника», который проделал «очень хорошую работу» в региональных вопросах, в том числе в Сирии.



Признавая, что Анкара «не является большим поклонником» Израиля или Нетаньяху, президент США подчеркнул, что двустороннее партнерство между Вашингтоном и Анкарой остается крепким.



Во время саммита НАТО в Турции Трамп заявил, что «несомненно рассмотрит» вопрос о возобновлении поставок в Анкару, охарактеризовав Турцию как страну, «гораздо более лояльную, чем другие страны».



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Трамп занял «позитивную позицию» по вопросу поставки истребителей F-35 в Турцию.



Заявление Трампа подтвердило ранее появившиеся в СМИ сообщения о том, что он был «раздражен» публичной критикой Нетаньяху в адрес предложенной США сделки по продаже истребителей Турции.



В 2019 году, во время первого срока Трампа, США приостановили участие Турции в программе F-35, выразив несогласие с покупкой ею российской системы противовоздушной обороны С-400 и утверждая, что российская система создаст угрозу для истребителей.



Турция неоднократно заявляла, что между этими двумя системами нет конфликта, и предложила создать комиссию для изучения этого вопроса. Анкара также отметила, что выполнила свои обязательства по программе F-35 и приостановка участия в программе нарушает правила. Анкара утверждает, что эти истребители укрепят не только мощь Турции, но и НАТО.