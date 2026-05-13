По словам президента США, сама Венесуэла относится к этой идее благосклонно и «любит Трампа»

Трамп опубликовал карту Венесуэлы с надписью «51-й штат» По словам президента США, сама Венесуэла относится к этой идее благосклонно и «любит Трампа»

Президент США Дональд Трамп опубликовал карту, на которой Венесуэла изображена в цветах американского флага и обозначена как «51-й штат».

Изображение глава Белого дома опубликовал на своей платформе Truth Social.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «серьезно» рассматривает возможность превращения Венесуэлы в 51-й штат США.

В интервью американским СМИ Трамп отметил, что Венесуэла обладает запасами нефти стоимостью около «40 триллионов долларов», назвав эти ресурсы крайне важными для энергетической безопасности США.

Президент США добавил, что жители страны якобы поддерживают его, заявив, что «Венесуэла любит Трампа».

Временный президент Венесуэлы Дельси Родригес жестко отреагировала на эти слова. Политик заявила, что Венесуэла «никогда» не станет частью США, подчеркнув, что страна «не колония, а свободная страна», и будет защищать свою независимость и суверенитет.