Глава Белого дома заявил, что у его страны «боеприпасов больше, чем у кого-либо в мире»

Трамп опроверг сообщения о прекращении ударов по Ирану «из-за нехватки боеприпасов» Глава Белого дома заявил, что у его страны «боеприпасов больше, чем у кого-либо в мире»

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что сокращение запасов боеприпасов может ограничить возможность Вашингтона наносить масштабные удары по Ирану.

Как сообщает CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников, ранее вице-президент Джей Ди Вэнс и председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн выражали обеспокоенность по этому поводу.

По данным источников, 24 июля Трамп рассматривал возможность расширения ударов по Ирану. Однако перед тем, как принять решение не наносить новый удар Кейн предупредил президента о состоянии запасов боеприпасов.

Как утверждается, на одном из совещаний Кейн заявил Трампу, что предложенные варианты операции могут быть успешно реализованы, но их применение может иметь определенные последствия.

Источники также сообщили, что Трампа предупреждали о возможном росте числа жертв среди гражданского населения Ирана в случае проведения масштабных ударов.

По их словам, большинство советников на совещании отмечали, что по поручению Трампа может быть организована более крупная атака, однако президенту США следует учитывать возможные вторичные и последующие последствия такого шага.

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг заявил, что Трамп предпочитает дипломатическое решение, однако рассматривает все варианты в случае, если Иран продолжит свою нынешнюю политику в Ормузском проливе.

Трамп опроверг сообщения о сокращении запасов боеприпасов

Как сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников, масштабная операция против Ирана, которую Трамп распорядился приостановить на фоне попыток возобновить дипломатию для открытия Ормузского пролива, могла бы продлиться около двух недель.

Источники утверждали, что атаки были отложены из-за опасений по поводу сокращения запасов боеприпасов, однако Трамп все еще может отдать приказ о начале операции.

В то же время в комментарии WSJ Трамп отверг эти утверждения.

«У нас больше боеприпасов, чем у кого-либо в мире, и гораздо больше, чем нам необходимо», - заявил он.

Ранее сообщалось, что Трамп распорядился не проводить новые удары по Ирану.

Позднее также утверждалось, что Центральное командование ВС США (CENTCOM) рекомендовало прекратить бомбардировки в районе Ормузского пролива, поскольку операция достигла предела своей эффективности, а большинство целей якобы уже было поражено.