Трамп опроверг сообщения о нехватке боеприпасов в США Президент США заявил, что страна располагает достаточными запасами вооружений

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что страна испытывает «серьезную нехватку боеприпасов», и заявил, что лица, распространяющие подобные утверждения, будут привлечены к ответственности.

В публикации в своей социальной сети Truth Social Трамп отверг утверждения о недостаточных запасах вооружений у США.

«У США имеется очень большое количество боеприпасов, особенно некоторых видов. Кроме того, они производятся в больших объемах по мере необходимости и поставляются в страну», — написал он.

Трамп также отметил, что оборонные компании строят рекордное количество предприятий и заводов за всю историю США.

«Тех, кто сливает подобные предательские заявления, разыскивают. Для них будут добиваться длительных сроков тюремного заключения», — заявил президент США.