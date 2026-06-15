Трамп объявил о завершении мирного соглашения с Ираном

Islam Doğru, Elmira Ekberova
15 Июня 2026•Обновить: 15 Июня 2026
Президент США Дональд Трамп заявил о завершении мирного соглашения с Ираном и сообщил, что Ормузский пролив будет открыт, а морская блокада США немедленно снята.
Трамп сделал соответствующее заявление в своей социальной сети.
По его словам, соглашение с Исламской Республикой Иран полностью завершено.
«Поздравляю всех. Я полностью одобряю бесплатное открытие Ормузского пролива, а также немедленное снятие блокады ВМС США», — заявил Трамп.
«Корабли мира, запускайте двигатели. Пусть нефть течет», — добавил он.