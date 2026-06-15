Президент США заявил об открытии Ормузского пролива и немедленном снятии американской морской блокады

Трамп объявил о завершении мирного соглашения с Ираном Президент США заявил об открытии Ормузского пролива и немедленном снятии американской морской блокады

Президент США Дональд Трамп заявил о завершении мирного соглашения с Ираном и сообщил, что Ормузский пролив будет открыт, а морская блокада США немедленно снята.

Трамп сделал соответствующее заявление в своей социальной сети.

По его словам, соглашение с Исламской Республикой Иран полностью завершено.

«Поздравляю всех. Я полностью одобряю бесплатное открытие Ормузского пролива, а также немедленное снятие блокады ВМС США», — заявил Трамп.

«Корабли мира, запускайте двигатели. Пусть нефть течет», — добавил он.