Трамп объявил о временной приостановке «Проекта свободы» в Ормузском проливе

Ahmet Furkan Mercan, Elmira Ekberova
06 Май 2026•Обновить: 06 Май 2026
Президент США Дональд Трамп заявил о решении временно приостановить «Проект свободы», который был представлен как инициатива по содействию проходу судов, застрявших в Ормузском проливе.
В публикации в социальных сетях Трамп сообщил о текущем положении дел вокруг проекта в Ормузском проливе.
«По просьбе Пакистана и других стран, учитывая наши значительные военные успехи в операции против Ирана, а также существенный прогресс в достижении полного и окончательного соглашения с представителями Ирана, мы взаимно приняли решение временно приостановить “Проект свободы”, несмотря на то что блокада полностью сохраняется, чтобы увидеть, удастся ли довести соглашение до окончательного оформления и подписания», - отметил глава Белого дома.
«Проект свободы»
Трамп ранее объявил, что с 4 мая США начнут помогать проходу через Ормузский пролив судам «нейтральных» стран, не связанных с кризисом на Ближнем Востоке, назвав эту инициативу «Проект свободы».
Госсекретарь США Марко Рубио, выступая на брифинге в Белом доме, утверждал, что операция «Проект свободы» была начата для эвакуации около 23 тысяч гражданских лиц из 87 стран, оказавшихся в зоне Персидского залива после закрытия Ираном Ормузского пролива.