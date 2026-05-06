Трамп объявил о временной приостановке «Проекта свободы» в Ормузском проливе Президент США заявил, что они оценивают возможность заключения окончательного соглашения с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил о решении временно приостановить «Проект свободы», который был представлен как инициатива по содействию проходу судов, застрявших в Ормузском проливе.

В публикации в социальных сетях Трамп сообщил о текущем положении дел вокруг проекта в Ормузском проливе.

«По просьбе Пакистана и других стран, учитывая наши значительные военные успехи в операции против Ирана, а также существенный прогресс в достижении полного и окончательного соглашения с представителями Ирана, мы взаимно приняли решение временно приостановить “Проект свободы”, несмотря на то что блокада полностью сохраняется, чтобы увидеть, удастся ли довести соглашение до окончательного оформления и подписания», - отметил глава Белого дома.

«Проект свободы»



Трамп ранее объявил, что с 4 мая США начнут помогать проходу через Ормузский пролив судам «нейтральных» стран, не связанных с кризисом на Ближнем Востоке, назвав эту инициативу «Проект свободы».

Госсекретарь США Марко Рубио, выступая на брифинге в Белом доме, утверждал, что операция «Проект свободы» была начата для эвакуации около 23 тысяч гражданских лиц из 87 стран, оказавшихся в зоне Персидского залива после закрытия Ираном Ормузского пролива.