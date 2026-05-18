Трамп объявил об отмене ударов по Ирану по просьбе стран Персидского залива

Can Hasasu, Abdulrahman Yusupov, Ekip
18 Май 2026•Обновить: 18 Май 2026
Президент США Дональд Трамп заявил, что отказался от запланированных на 19 мая ударов США по Ирану по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. Об этом он написал в своих соцсетях.
"Мы НЕ будем проводить запланированное на завтра нападение на Иран, но также дали указание им быть готовыми к полномасштабному наступлению на Иран в любой момент, если приемлемое соглашение не будет достигнуто", – написал он
По его словам, вскоре будет заключено соглашение, по которому Тегеран не сможет иметь ядерное оружие.