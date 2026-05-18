Трамп объявил об отмене ударов по Ирану по просьбе стран Персидского залива По словам президента США, вскоре будет заключено соглашение, по которому Тегеран не сможет иметь ядерное оружие

Президент США Дональд Трамп заявил, что отказался от запланированных на 19 мая ударов США по Ирану по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. Об этом он написал в своих соцсетях.

"Мы НЕ будем проводить запланированное на завтра нападение на Иран, но также дали указание им быть готовыми к полномасштабному наступлению на Иран в любой момент, если приемлемое соглашение не будет достигнуто", – написал он

По его словам, вскоре будет заключено соглашение, по которому Тегеран не сможет иметь ядерное оружие.

