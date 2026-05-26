Президент США заявил, что находящийся у Ирана обогащенный уран должен быть передан Соединенным Штатам или уничтожен под международным контролем

Трамп: обогащенный уран Ирана должен быть уничтожен под международным контролем Президент США заявил, что находящийся у Ирана обогащенный уран должен быть передан Соединенным Штатам или уничтожен под международным контролем

Президент США Дональд Трамп заявил, что находящийся у Ирана обогащенный уран должен быть передан Соединенным Штатам или уничтожен под международным контролем.



«Обогащенный уран (ядерный порошок) должен быть либо немедленно передан США, доставлен сюда и уничтожен, либо, что предпочтительнее, уничтожен на месте или в другом приемлемом месте при сотрудничестве и координации с Ираном в присутствии Комиссии по атомной энергии или аналогичного органа», - написал Трамп в соцсети.

На фоне продолжающихся переговоров по завершению войны между США/Израилем и Ираном вопрос о судьбе примерно 400 килограммов обогащенного урана, который, как утверждается, находится у Ирана, остается одной из ключевых тем обсуждения.