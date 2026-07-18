Трамп обвинил Канаду в неспособности принять меры против лесных пожаров Президент США сообщил, что намерен позвонить премьер-министру Канады Марку Карни, чтобы выяснить, какие меры планирует принять Оттава

Президент США Дональд Трамп возложил на правительство Канады ответственность за масштабные лесные пожары и вызванное ими загрязнение воздуха в США,

«Мы возлагаем на Канаду ответственность за то, что она ненадлежащим образом следит за своими лесами и кустами, из-за чего в Соединенные Штаты безо всякой необходимости вторгается грязный, загрязненный и вредный для здоровья воздух, качество которого опасно и совершенно неприемлемо», — написал в соцсети американский лидер.

По словам Трампа, ущерб, который загрязнение воздуха от лесных пожаров наносит США, «не поддается исчислению».

Кроме того, президент США сообщил, что намерен позвонить премьер-министру Канады Марку Карни, чтобы выяснить, какие меры планирует принять Оттава.

«Канада отказалась от элементарного управления лесами и уборки мусора, зная, что такой отказ приведет именно к такому результату. Это умышленная халатность, которая становится ежегодным явлением и обходится Соединенным Штатам в миллиарды долларов. Эти затраты на борьбу с загрязнением окружающей среды необходимо добавить к тарифам, которые в настоящее время платит Канада», - сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что дым от сотен продолжающихся по всей Канаде лесных пожаров достиг северо-востока США и ухудшил качество воздуха во многих районах.

Дым распространился вплоть до южной части штата Нью-Йорк и накануне накрыл Манхэттен и его окрестности, из-за чего днем солнечный свет практически не проникал сквозь плотную дымовую завесу.