В своем заявлении президент США отметил, что танкер, проходивший через Ормузский пролив, стал мишенью для четырех иранских дронов

Трамп обвинил Иран в «нарушении перемирия» В своем заявлении президент США отметил, что танкер, проходивший через Ормузский пролив, стал мишенью для четырех иранских дронов

Президент США Дональд Трамп заявил, что иранские беспилотники атаковали танкер, проходивший через Ормузский пролив, и назвал это «бессмысленным нарушением перемирия».

Президент США Трамп в своем посте в социальных сетях обвинил Иран в «нарушении перемирия».

В своем заявлении Трамп отметил, что танкер, проходивший через Ормузский пролив, стал мишенью для четырех иранских дронов, один из которых попал в верхнюю палубу танкера, однако танкер продолжил свой путь.

Трамп также сообщил, что остальные три дрона были сбиты американскими военными: «Очевидно, что это глупое нарушение нашего соглашения о перемирии».