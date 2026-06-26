Трамп обвинил Иран в «нарушении перемирия»

Hakan Çopur, Nariman Mehdiyev
26 Июня 2026•Обновить: 26 Июня 2026
Президент США Дональд Трамп заявил, что иранские беспилотники атаковали танкер, проходивший через Ормузский пролив, и назвал это «бессмысленным нарушением перемирия».
Президент США Трамп в своем посте в социальных сетях обвинил Иран в «нарушении перемирия».
В своем заявлении Трамп отметил, что танкер, проходивший через Ормузский пролив, стал мишенью для четырех иранских дронов, один из которых попал в верхнюю палубу танкера, однако танкер продолжил свой путь.
Трамп также сообщил, что остальные три дрона были сбиты американскими военными: «Очевидно, что это глупое нарушение нашего соглашения о перемирии».