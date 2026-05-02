Трамп: "Не уйдем из Ирана раньше времени и не допустим повторения проблемы"

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не намерен преждевременно завершать военные действия против Ирана, чтобы избежать повторного обострения ситуации.

Выступая перед своими сторонниками в штате Флорида, в районе Вилладжес, Трамп затронул тему конфликта с Ираном и подчеркнул: "Мы не уйдем раньше времени и не позволим проблеме возникнуть снова".

Это стало его первым публичным появлением после третьей попытки покушения на него.

По словам Трампа, иранская сторона не предлагает соглашение, которое устраивало бы США. "Они не приходят к нам с тем типом соглашения, который нам нужен. Мы решим этот вопрос должным образом", — заявил он.

Президент США также охарактеризовал руководство Ирана как "очень плохих людей" и утверждал, что власти в Тегеране "убили 42 тысячи протестующих в течение двух недель".

Трамп отметил, что из-за действий Ирана около 400 судов оказались заблокированы в Ормузском проливе.

Кроме того, он заявил, что за последние две недели были потоплены 159 иранских кораблей.

Трамп также подчеркнул, что США потратили "триллионы долларов" на НАТО, однако не получили никакой помощи от альянса в операциях в Персидском заливе.