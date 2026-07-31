Трамп не уверен в предоставлении Украине лицензии на производство ЗРК «Патриот» Президент США подчеркнул, что необходимо проявлять крайнюю осторожность при передаче подобной технологии другой стране

Президент США Дональд Трамп заявил по поводу предоставления Украине лицензии на производство ракет «Патриот»: «Я не думаю, что это когда-либо произойдет».

Президент США Трамп на первом открытом для СМИ заседании кабинета министров, прошедшем в Кэмп-Дэвиде, дал оценку текущей ситуации в связи с российско-украинской войной.

Отвечая на вопрос о том, будет ли предоставлена Украине лицензия на производство ракет «Патриот», Трамп, в отличие от своих предыдущих заявлений, высказался на эту тему весьма осторожно.

Отметив, что эта ракетная технология находится на очень высоком уровне и имеет жизненно важное значение для США, Трамп подчеркнул, что необходимо проявлять крайнюю осторожность при передаче подобной технологии другой стране.

«Мы должны быть очень осторожны, разрешая кому-то другому заниматься этим. Ракеты «Патриот» — это нечто невероятное. В этом вопросе нужно проявлять здравый смысл и в то же время быть очень осторожными. До сих пор, обсуждая этот вопрос, мы не давали на это согласия, поэтому, на мой взгляд, передавать такую технологию другим… Я не думаю, что это когда-либо произойдет», - сказал он.

Президент США встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках саммита НАТО в Анкаре, где заявил: «Мы предоставим Украине право на производство ракет «Патриот» и покажем, как это делать. Мы выдадим вам лицензию на производство ракет «Патриот».

Зеленский после переговоров с Трампом 28 июля в Вашингтоне сообщил, что США предоставят им лицензию на производство «Патриот».