Трамп не уверен в предоставлении Украине лицензии на производство ЗРК «Патриот»

Hakan Çopur, Nariman Mehdiyev
31 Июля 2026•Обновить: 31 Июля 2026
Президент США Дональд Трамп заявил по поводу предоставления Украине лицензии на производство ракет «Патриот»: «Я не думаю, что это когда-либо произойдет».
Президент США Трамп на первом открытом для СМИ заседании кабинета министров, прошедшем в Кэмп-Дэвиде, дал оценку текущей ситуации в связи с российско-украинской войной.
Отвечая на вопрос о том, будет ли предоставлена Украине лицензия на производство ракет «Патриот», Трамп, в отличие от своих предыдущих заявлений, высказался на эту тему весьма осторожно.
Отметив, что эта ракетная технология находится на очень высоком уровне и имеет жизненно важное значение для США, Трамп подчеркнул, что необходимо проявлять крайнюю осторожность при передаче подобной технологии другой стране.
«Мы должны быть очень осторожны, разрешая кому-то другому заниматься этим. Ракеты «Патриот» — это нечто невероятное. В этом вопросе нужно проявлять здравый смысл и в то же время быть очень осторожными. До сих пор, обсуждая этот вопрос, мы не давали на это согласия, поэтому, на мой взгляд, передавать такую технологию другим… Я не думаю, что это когда-либо произойдет», - сказал он.
Президент США встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках саммита НАТО в Анкаре, где заявил: «Мы предоставим Украине право на производство ракет «Патриот» и покажем, как это делать. Мы выдадим вам лицензию на производство ракет «Патриот».
Зеленский после переговоров с Трампом 28 июля в Вашингтоне сообщил, что США предоставят им лицензию на производство «Патриот».