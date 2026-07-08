Президент США также высоко оценил действия Ахмеда аш-Шараа, прокомментировал ситуацию вокруг Ирана, Ливана и отношения с Турцией

Трамп намерен вывезти Сирию из списка государств — спонсоров терроризма Президент США также высоко оценил действия Ахмеда аш-Шараа, прокомментировал ситуацию вокруг Ирана, Ливана и отношения с Турцией

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен исключить Сирию из американского списка государств, поддерживающих терроризм, в котором страна находится с 1979 года.

Отвечая на вопросы журналистов перед встречей с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа после 36-го саммита глав государств и правительств НАТО в Анкаре, Трамп положительно ответил на вопрос о возможном исключении Сирии из этого списка.

«Думаю, я это сделаю. Почему бы и нет? Он (Ахмед аш-Шараа) проделал очень хорошую работу. Возможно, он сам мог бы поднять этот вопрос. Это хороший вопрос. Есть ли у кого-то возражения? Я считаю, что мы должны это сделать. Да, я исключу Сирию из списка», — заявил американский лидер.

Отвечая на вопрос о возможной помощи Сирии в вопросах, связанных с Ливаном и движением «Хезболла», Трамп сказал: «Они могут помочь. Посмотрим. Мы добиваемся большого прогресса в этом направлении».

Комментируя отношения между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Трамп отметил:

«Эрдоган не является другом Нетаньяху, они не очень хорошо ладят. Но для меня Эрдоган оказался замечательным человеком. Турция стала прекрасным союзником. Кроме того, это страна — член НАТО».

Трамп вновь подчеркнул свою поддержку Израиля.

«Ни один президент США не сделал для Израиля столько, сколько сделал я. Если бы я не был президентом США, Израиля сегодня не существовало бы», — заявил он.

Говоря о войне, начавшейся после ударов США и Израиля по Ирану, Трамп назвал ее операцией по лишению Ирана возможности создать ядерное оружие.

«У Ирана никогда не будет ядерного оружия. Они сами признали, что этого не будет. Но они всегда ведут себя плохо. С ними всегда есть проблемы», — сказал президент США.

Он также заявил, что только Соединенные Штаты располагают техникой, способной извлекать ядерные материалы из подземных объектов. По словам Трампа, американская сторона отправится туда, если весь уран будет полностью ликвидирован либо если будет достигнуто соответствующее соглашение.

Комментируя отношения с Европейским союзом, Трамп заявил: «Посмотрим, что будет с ЕС. Они годами пользовались преимуществами за счёт США. Мы очень близки со всеми странами Евросоюза, но проблема в том, что они долгое время извлекали выгоду за счёт Америки. То же самое происходило и с Сирией. Ахмед аш-Шараа возвращает Сирию, а я возвращаю Америку».

«Каждый раз, когда мы наносим удары по Ирану, цены на нефть немного растут»

Трамп отметил, что за последний месяц цены на нефть снизились на 50%, однако после ударов по Ирану они временно растут.

«Каждый раз, когда мы наносим удары по Ирану, цены на нефть немного повышаются», — сказал он.

Отвечая на вопрос о возможном выводе израильских войск с юга Ливана, президент США сообщил, что обсуждал эту тему с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Да, я думаю, они это сделают. Думаю, они этого хотят. Было бы замечательно, если бы Израиль поддерживал хорошие отношения с Ливаном и заключал с ним соглашения», — отметил Трамп.

Он также заявил, что между Израилем и Ливаном уже достигнута договоренность.

«Да, они уйдут, и, думаю, все закончится очень хорошо», — добавил президент США.

В завершение Трамп раскритиковал предыдущую американскую администрацию и, говоря об Ахмеде аш-Шараа, заявил: «Если бы он приехал в Вашингтон полтора года назад, ему пришлось бы опасаться за свою жизнь, потому что тогда Вашингтон был очень опасным местом».