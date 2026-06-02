Уильям обладает обширным опытом в решении наиболее деликатных вопросов Америки, а также в обеспечении безопасности и стабильности рынков - сказал президент США

Трамп назначил Уильяма Пулте исполняющим обязанности директора Национальной разведки Уильям обладает обширным опытом в решении наиболее деликатных вопросов Америки, а также в обеспечении безопасности и стабильности рынков - сказал президент США

Президент США Дональд Трамп назначил директора Федерального агентства по финансированию жилищного строительства Уильяма Пулте исполняющим обязанности директора Национальной разведки США (ODNI) на место, освободившееся после отставки Тулси Габбард.

Президент США Трамп в своем сообщении в Truth Social объявил о назначении Пулте исполняющим обязанности директора Национальной разведки США.

Трамп, объявив о назначении Пулте, который в настоящее время занимает должность директора Федерального агентства по финансированию жилищного строительства и председателя совета директоров компаний Fannie Mae/Freddie Mac, на данную должность в качестве исполняющего обязанности, заявил: «Уильям обладает обширным опытом в решении наиболее деликатных вопросов Америки, а также в обеспечении безопасности и стабильности рынков».

Трамп сообщил, что Пулте будет продолжать выполнять свои текущие обязанности наряду с новыми.

Ранее Тулси Габбард объявила, что уходит в отставку с 30 июня по состоянию здоровья своего супруга.