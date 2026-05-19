Трамп назвал «ужасной ситуацией» нападение на Исламский центр в Сан-Диего Президент США заявил, что был проинформирован о вооруженном нападении на Исламский центр в Сан-Диего и пообещал внимательно изучить произошедшее

Президент США Дональд Трамп, комментируя нападение на Исламский центр в Сан-Диего, назвал произошедшее «ужасной ситуацией».

Отвечая на вопросы журналистов после мероприятия в Белом доме, Трамп сообщил, что ему уже представили первоначальный доклад по инциденту.

«Мне провели брифинг по этому вопросу. Это ужасная ситуация. Первичная информация уже представлена, однако мы вновь рассмотрим произошедшее и очень внимательно все изучим», — сказал он.

Ранее в городе Сан-Диего, штат Калифорния, двое неизвестных открыли стрельбу в Исламском центре. По данным полиции, в результате нападения погибли три человека. Также сообщается, что оба подозреваемых нападавших были ликвидированы.