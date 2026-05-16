Трамп назвал свой визит в Китай «огромным успехом»

Президент США Дональд Трамп по возвращении в Вашингтон назвал свой двухдневный визит в Китай «огромным успехом».

«Это был огромный успех. Мы заключили очень хорошие соглашения и торговые сделки. У нас хорошие отношения (с Китаем). Это был колоссальный успех. Думаю, это действительно был исторический момент», — сказал Трамп, давая оценку итогам визита перед журналистами у Белого дома.

Президент США посетил Китай впервые за последние 8,5 лет. Его предшественник Джо Байден за время пребывания у власти не совершал визитов в КНР. Последний визит американского лидера в Китай состоялся в 2017 году, во время первого президентского срока Трампа.

В ходе переговоров, прошедших в среду и четверг, а также после их завершения Трамп заявил, что стороны достигли ряда договоренностей, в том числе в сфере энергетики и торговли сельскохозяйственной продукцией.